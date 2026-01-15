Morena exige auditorías tras filtración de datos en registro de líneas móviles
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El inicio del registro obligatorio de líneas móviles en México ha encendido las alarmas. A tan solo unos días de haberse puesto en marcha, usuarios y especialistas reportaron una vulneración de datos personales en el portal de Telcel, lo que generó una oleada de críticas hacia la empresa y cuestionamientos sobre la seguridad del nuevo esquema.
De acuerdo con reportes en redes sociales y medios especializados, la falla permitía consultar datos sensibles como CURP, RFC y correos electrónicos sin pasar por una autenticación segura.
📍 Morena exige medidas tras la filtración
Ante este escenario, el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para exigir auditorías, estándares más estrictos y sanciones a las empresas de telecomunicaciones que no garanticen la protección de datos.
La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath impulsó la propuesta, argumentando que es urgente actuar para evitar que millones de usuarios queden vulnerables a delitos cibernéticos.
“Se deben reforzar los controles de acceso, el cifrado de datos y los protocolos ante brechas de seguridad”, señala el exhorto.
También se solicita a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno realizar supervisiones y establecer posibles sanciones. A su vez, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá mejorar la respuesta ante incidentes y fortalecer la infraestructura tecnológica de las operadoras.
📍 Telcel reconoce “vulnerabilidad técnica”
La empresa Telcel confirmó la existencia de una “vulnerabilidad técnica” en su portal de vinculación del registro obligatorio, aunque aseguró que los datos de sus usuarios no estuvieron en riesgo.
La compañía indicó que implementó medidas adicionales de seguridad tras el incidente. No obstante, el hecho fue suficiente para que desde el Congreso se exigiera una revisión integral de todo el sistema de registro y mayor supervisión sobre las empresas de telefonía.
📍 Críticas al modelo de registro obligatorio
El caso también reavivó críticas sobre el propio diseño del registro obligatorio, aprobado por Morena, PT y PVEM. Desde su discusión legislativa, organizaciones como la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) advirtieron que centralizar la información de los usuarios representaría un riesgo en materia de derechos fundamentales y ciberseguridad.
Tras la filtración, R3D pidió suspender temporalmente el registro de líneas móviles, argumentando que no existen condiciones mínimas de seguridad ni evidencias que sustenten que esta medida reducirá delitos como la extorsión telefónica.
“Experiencias en otros países muestran lo contrario: aumentan los casos de suplantación de identidad, clonación de líneas y mercados ilegales de SIMs”, indicó la organización.
mrh