Morena exige auditorías tras filtración de datos en registro de líneas móviles

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El inicio del registro obligatorio de líneas móviles en México ha encendido las alarmas. A tan solo unos días de haberse puesto en marcha, usuarios y especialistas reportaron una vulneración de datos personales en el portal de Telcel, lo que generó una oleada de críticas hacia la empresa y cuestionamientos sobre la seguridad del nuevo esquema.

De acuerdo con reportes en redes sociales y medios especializados, la falla permitía consultar datos sensibles como CURP, RFC y correos electrónicos sin pasar por una autenticación segura.

📍 Morena exige medidas tras la filtración

Ante este escenario, el grupo parlamentario de Morena presentó un punto de acuerdo en el Congreso de la Unión para exigir auditorías, estándares más estrictos y sanciones a las empresas de telecomunicaciones que no garanticen la protección de datos.

La senadora Jesús Lucía Trasviña Waldenrath impulsó la propuesta, argumentando que es urgente actuar para evitar que millones de usuarios queden vulnerables a delitos cibernéticos.

“Se deben reforzar los controles de acceso, el cifrado de datos y los protocolos ante brechas de seguridad”, señala el exhorto.

También se solicita a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno realizar supervisiones y establecer posibles sanciones. A su vez, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones deberá mejorar la respuesta ante incidentes y fortalecer la infraestructura tecnológica de las operadoras.