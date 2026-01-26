¡Morelia rompe récord! Aquí se vendió la gasolina más cara de todo México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si sentiste que llenar el tanque te salió más caro de lo normal... no te lo imaginaste. La gasolina más cara de todo México se vendió la semana pasada en Morelia, según el reporte más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, reveló que la estación Servicios Gasolineros de México, perteneciente al grupo Oxxo Gas y ubicada en la capital michoacana, ofreció la gasolina regular a $24.99 pesos por litro, el precio más alto a nivel nacional entre el 12 y el 18 de enero.

📊 ¿Y cuánto cuesta en otras partes del país?

En contraste, la estación Combustibles de la Cuenca del Papaloapan, de grupo Pemex en Boca del Río, Veracruz, vendió el litro a $23.14 pesos, es decir, $1.85 pesos menos por litro que en Morelia.

El precio promedio nacional registrado al 23 de enero fue de $23.57 pesos por litro para la gasolina regular.