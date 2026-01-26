¡Morelia rompe récord! Aquí se vendió la gasolina más cara de todo México

México

Una estación de Oxxo Gas en la capital michoacana vendió el litro de gasolina regular a $24.99, el precio más alto del país
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si sentiste que llenar el tanque te salió más caro de lo normal... no te lo imaginaste. La gasolina más cara de todo México se vendió la semana pasada en Morelia, según el reporte más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Durante la conferencia “Mañanera del Pueblo”, el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, reveló que la estación Servicios Gasolineros de México, perteneciente al grupo Oxxo Gas y ubicada en la capital michoacana, ofreció la gasolina regular a $24.99 pesos por litro, el precio más alto a nivel nacional entre el 12 y el 18 de enero.

📊 ¿Y cuánto cuesta en otras partes del país?

En contraste, la estación Combustibles de la Cuenca del Papaloapan, de grupo Pemex en Boca del Río, Veracruz, vendió el litro a $23.14 pesos, es decir, $1.85 pesos menos por litro que en Morelia.

El precio promedio nacional registrado al 23 de enero fue de $23.57 pesos por litro para la gasolina regular.

🔎 ¿Qué está haciendo Profeco?

Este reporte forma parte del programa Quién es Quién en los Precios de los Combustibles, que busca promover transparencia en los costos y evitar abusos a los consumidores. La revisión se realiza semanalmente por personal de Profeco en todo el país.

“En la Región Golfo todas las estaciones monitoreadas cumplieron con los precios acordados”, señaló Escalante Ruiz.

💬 ¿Qué puedes hacer si ves un precio injustificado?

Profeco recomienda a los consumidores denunciar precios excesivos o diferencias injustificadas a través de su aplicación móvil o en las oficinas locales.

