Monitorean zonas de baja presión frente a Oaxaca y el Atlántico; podrían convertirse en ciclones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó este jueves que se encuentran en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial ciclónico: una frente a las costas de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, y otra en el Atlántico central.

En su más reciente reporte, CONAGUA detalló que la zona localizada al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, mantiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, y una 70% de probabilidad en los próximos siete días. Esta se ubica aproximadamente a 335 kilómetros al sur de la costa oaxaqueña.

“Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana”, indica el comunicado del SMN.