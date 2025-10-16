Monitorean zonas de baja presión frente a Oaxaca y el Atlántico; podrían convertirse en ciclones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó este jueves que se encuentran en vigilancia dos zonas de baja presión con potencial ciclónico: una frente a las costas de Oaxaca, en el Pacífico mexicano, y otra en el Atlántico central.
En su más reciente reporte, CONAGUA detalló que la zona localizada al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, mantiene un 50% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas, y una 70% de probabilidad en los próximos siete días. Esta se ubica aproximadamente a 335 kilómetros al sur de la costa oaxaqueña.
“Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana”, indica el comunicado del SMN.
En paralelo, se mantiene vigilancia sobre una segunda zona en el océano Atlántico central, con un 20% de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días. Aunque esta no representa riesgo inmediato para el territorio mexicano, se mantiene su seguimiento ante posibles cambios en su trayectoria.
Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante canales oficiales y seguir las recomendaciones de protección civil, sobre todo en estados del sur y sureste del país, ante posibles lluvias o efectos indirectos.
SHA