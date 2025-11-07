Monedas de acero: así serán las nuevas piezas de 1, 2 y 5 pesos en México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este 2025 comenzará en México una transición gradual en las monedas de 1, 2 y 5 pesos, con el propósito de reducir costos de producción y hacerlas más duraderas y amigables con el medio ambiente, según el acuerdo publicado por la Casa de Moneda de México y el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación.

La modificación más significativa será en el material con el que están hechas: en lugar del tradicional centro de bronce‑aluminio, las nuevas piezas estarán elaboradas con acero recubierto de bronce mediante técnicas de electrochapado.

Esta innovación, usada por casas de moneda en distintos países, permitirá una reducción de hasta 40% en los costos y extenderá la vida útil de las monedas.

Las autoridades aseguraron que no habrá cambios en los diseños ni en los valores actuales, por lo que las monedas nuevas serán fácilmente reconocibles y convivirán en circulación con las actuales, que seguirán siendo válidas.

De acuerdo con el plan establecido, el cambio aplicará a las monedas de 1 y 5 pesos a partir de este año, y en 2026 se sumarán las de 2 pesos.

Además de su eficiencia técnica y económica, la medida forma parte de una estrategia de producción sostenible que considera la eficiencia ambiental y la inclusión dentro de su cadena productiva.

RYE-