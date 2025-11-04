Monedas de 50 centavos podrían desaparecer en México

Según cifras oficiales, desde 2022 se han acuñado más de 500 millones de monedas, y de ese total, alrededor del 50% correspondió a piezas de 50 centavos y 1 peso. Sin embargo, el valor real del efectivo en circulación lo concentran las monedas de $5 y $10 pesos.

La CMM planea migrar de una aleación tradicional de bronce-aluminio hacia una estructura de acero recubierto con bronce mediante procesos de electrodepositado, una técnica más amigable con el medio ambiente y menos costosa.

El cambio no solo responde a la sostenibilidad ambiental, sino también al ahorro económico: se estima que este nuevo enfoque podría reducir entre 300 y 400 millones de pesos al año, dependiendo del volumen de producción que Banxico ordene.

Con una demanda creciente de monedas —tan solo para 2024 se estimó una producción de 2 mil 776 millones de piezas, con la posibilidad de llegar a los 3 mil millones anuales—, el rediseño en la acuñación busca cubrir necesidades reales de la población.