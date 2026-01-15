Molotov regresa al escenario global con tema oficial para la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legendaria banda mexicana Molotov está de regreso en la escena internacional con una apuesta musical pensada para hacer historia. Bajo el título “Viva México”, la agrupación presenta el tema que acompañará la emoción del próximo Mundial, en el que México será una de las sedes principales.
En una colaboración sin precedentes, Molotov une fuerzas con el rapero regio Mc Davo y la cantante jalisciense Emjay, dando como resultado un tema que fusiona el rock contestatario, el rap norteño y el pop futurista.
“La mezcla busca representar la diversidad cultural de las ciudades mexicanas que albergarán los partidos del torneo”, señalaron los involucrados.
La participación de ambos artistas urbanos no es casual. Mientras Mc Davo representa el sonido del norte del país, Emjay aporta una frescura que conecta con las nuevas audiencias, ampliando el impacto generacional y geográfico de la canción.
Uno de los factores que más ha llamado la atención es la incorporación de Alejandro Abaroa como productor. Conocido por su trabajo con Jesse & Joy y soundtracks clásicos como Amigos x Siempre, Abaroa logra captar la identidad mexicana en una pieza con vocación global.
Su toque comercial no resta potencia al estilo ácido y directo de Molotov, que mantiene su esencia mientras se adapta al contexto de un evento deportivo de talla internacional.
Esta no es la primera vez que Molotov se involucra con la fiebre mundialista, pero sí es su colaboración más ambiciosa hasta la fecha. “Viva México” se perfila como el himno no oficial de la afición mexicana, con un coro creado para resonar en estadios monumentales.
La letra del tema celebra la idiosincrasia del mexicano, sus raíces y su pasión desbordante por el fútbol. Todo con un estilo irreverente, directo y profundamente emocional que ha sido característico de la banda desde sus inicios.
El tema ya está disponible en plataformas digitales y su videoclip oficial será estrenado en los próximos días. La canción acompañará campañas, spots promocionales y eventos relacionados con el Mundial, consolidando a Molotov como una de las bandas más influyentes del continente.
Con “Viva México”, el sonido de una nación se prepara para hacer vibrar al mundo.
mrh