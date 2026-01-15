Molotov regresa al escenario global con tema oficial para la Copa del Mundo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La legendaria banda mexicana Molotov está de regreso en la escena internacional con una apuesta musical pensada para hacer historia. Bajo el título “Viva México”, la agrupación presenta el tema que acompañará la emoción del próximo Mundial, en el que México será una de las sedes principales.

🎵 Una mezcla que rompe géneros

En una colaboración sin precedentes, Molotov une fuerzas con el rapero regio Mc Davo y la cantante jalisciense Emjay, dando como resultado un tema que fusiona el rock contestatario, el rap norteño y el pop futurista.

“La mezcla busca representar la diversidad cultural de las ciudades mexicanas que albergarán los partidos del torneo”, señalaron los involucrados.

La participación de ambos artistas urbanos no es casual. Mientras Mc Davo representa el sonido del norte del país, Emjay aporta una frescura que conecta con las nuevas audiencias, ampliando el impacto generacional y geográfico de la canción.

🎛️Producción con sello pop mexicano

Uno de los factores que más ha llamado la atención es la incorporación de Alejandro Abaroa como productor. Conocido por su trabajo con Jesse & Joy y soundtracks clásicos como Amigos x Siempre, Abaroa logra captar la identidad mexicana en una pieza con vocación global.

Su toque comercial no resta potencia al estilo ácido y directo de Molotov, que mantiene su esencia mientras se adapta al contexto de un evento deportivo de talla internacional.