Mobility Solution responde a señalamientos por presunto fraude

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco de las investigaciones por presuntos fraudes cometidos por financieras automotrices en la capital michoacana, la empresa Mobility Solution emitió un comunicado oficial en el que niega categóricamente cualquier intención de perjudicar a sus clientes y afirma operar con total transparencia desde su fundación.
Lo anterior ocurre tras el aseguramiento de un inmueble ubicado frente a la zona de Costco, al sur de Morelia, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), como parte de una indagatoria que ya involucra a ocho empresas del ramo. La dependencia estatal ha reportado un aumento en las denuncias formales —de dos a ocho en los últimos días—, así como la detención de cuatro personas.
De acuerdo con las denuncias ciudadanas, las empresas ofrecían vehículos modelo 2025 con atractivos planes de financiamiento: enganches desde 13 mil pesos y mensualidades bajas. Sin embargo, tras recibir los pagos iniciales, los clientes reportaron retrasos indefinidos en la entrega de las unidades, así como exigencias adicionales de pagos o requisitos.
En su comunicado, la empresa puntualiza: “Nunca ha sido nuestra intención perjudicar a ningún cliente. Estamos abiertos al diálogo constructivo, a la revisión de procesos y a cualquier auditoría independiente”.
También reiteran su compromiso con la legalidad y la transparencia:
“Mobility Solution es una empresa legalmente constituida que ha operado con transparencia desde su fundación, cumpliendo todas las normativas comerciales y administrativas vigentes”.
Por último, la compañía condenó cualquier acto de violencia, intimidación o coacción, e hizo un llamado a resolver cualquier inconformidad por vías institucionales.
