Mobility Solution responde a señalamientos por presunto fraude

En su comunicado, la empresa puntualiza: “Nunca ha sido nuestra intención perjudicar a ningún cliente. Estamos abiertos al diálogo constructivo, a la revisión de procesos y a cualquier auditoría independiente”.

También reiteran su compromiso con la legalidad y la transparencia:

“Mobility Solution es una empresa legalmente constituida que ha operado con transparencia desde su fundación, cumpliendo todas las normativas comerciales y administrativas vigentes”.

Por último, la compañía condenó cualquier acto de violencia, intimidación o coacción, e hizo un llamado a resolver cualquier inconformidad por vías institucionales.