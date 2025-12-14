Miss Universo retira oficinas de México por "incertidumbre legal y ataques políticos"; se va a NY

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización Miss Universo anunció que retirará de manera inmediata sus oficinas administrativas de la Ciudad de México, decisión que fue informada a través de un comunicado oficial publicado hace unas horas en sus canales digitales.

De acuerdo con la declaración firmada por el presidente de la organización, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, la medida obedece a una “evaluación minuciosa” que concluyó que México no ofrece actualmente un entorno adecuado para operar con estabilidad, seguridad y proyección global. A partir de ahora, las funciones administrativas regresarán a la sede central en Nueva York, Estados Unidos.

“La presencia administrativa en México fue establecida para evolucionar hacia una base operativa global […] sin embargo, México ha perdido esta oportunidad”, se lee en el documento emitido desde Nueva York, donde recalcan que esta decisión se tomó con responsabilidad, visión de futuro y apego a los estándares de gobernanza de la organización con más de 70 años de historia.