Miss Universo retira oficinas de México por "incertidumbre legal y ataques políticos"; se va a NY

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Organización Miss Universo anunció que retirará de manera inmediata sus oficinas administrativas de la Ciudad de México, decisión que fue informada a través de un comunicado oficial publicado hace unas horas en sus canales digitales.
De acuerdo con la declaración firmada por el presidente de la organización, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, la medida obedece a una “evaluación minuciosa” que concluyó que México no ofrece actualmente un entorno adecuado para operar con estabilidad, seguridad y proyección global. A partir de ahora, las funciones administrativas regresarán a la sede central en Nueva York, Estados Unidos.
“La presencia administrativa en México fue establecida para evolucionar hacia una base operativa global […] sin embargo, México ha perdido esta oportunidad”, se lee en el documento emitido desde Nueva York, donde recalcan que esta decisión se tomó con responsabilidad, visión de futuro y apego a los estándares de gobernanza de la organización con más de 70 años de historia.
Aunque no se menciona directamente el contexto judicial que enfrenta el empresario Rocha Cantú, el comunicado señala que factores como la “incertidumbre legal” y “ataques infundados y políticamente motivados” influyeron en la decisión de retirarse del país. Cabe recordar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México mantiene congeladas sus cuentas como parte de una investigación por presunta delincuencia organizada.
La Organización Miss Universo adelantó que próximamente anunciará el nuevo país donde establecerán sus oficinas corporativas subsidiarias, y agradeció a las naciones que han manifestado su disposición para recibir esta operación. En tanto, parte del personal administrativo será reubicado en Nueva York u otras sedes donde la organización mantiene operaciones.
Finalmente, el organismo reafirmó su compromiso con la excelencia, la integridad institucional y la continuidad de su legado internacional desde Estados Unidos, asegurando que mantendrán su alcance global y los valores que han caracterizado al certamen durante más de siete décadas.