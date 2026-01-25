Ministros de la SCJN deciden no usar camionetas nuevas y pedirán su devolución

A través de su cuenta oficial en la red social X, la SCJN dio a conocer que la decisión fue tomada por los ministros y ministras, quienes además solicitarán iniciar el proceso de devolución de las unidades, o bien, que estos vehículos sean asignados a jueces o juezas federales que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, siempre en apego a la normatividad vigente.

El comunicado enfatiza que esta determinación responde al compromiso institucional con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el actuar del Poder Judicial.

“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, se lee en el mensaje difundido por el órgano judicial.