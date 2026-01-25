Ministros de la SCJN deciden no usar camionetas nuevas y pedirán su devolución

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la controversia generada por la adquisición de camionetas nuevas para ministras y ministros, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó este domingo que los integrantes del Máximo Tribunal decidieron no utilizar dichos vehículos oficiales.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la SCJN dio a conocer que la decisión fue tomada por los ministros y ministras, quienes además solicitarán iniciar el proceso de devolución de las unidades, o bien, que estos vehículos sean asignados a jueces o juezas federales que enfrenten mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones, siempre en apego a la normatividad vigente.
El comunicado enfatiza que esta determinación responde al compromiso institucional con el uso eficiente y responsable de los recursos públicos, así como a los principios de transparencia y rendición de cuentas que rigen el actuar del Poder Judicial.
“Reiteramos nuestro compromiso con el uso eficiente y responsable de los recursos del pueblo, así como el trabajo permanente para lograr una justicia real y verdadera”, se lee en el mensaje difundido por el órgano judicial.
En este mismo comunicado, la Suprema Corte anunció que el lunes se ofrecerá una conferencia de prensa en sus instalaciones para ampliar la información respecto a este tema y detallar las acciones que se emprenderán en torno a las camionetas, cuya compra generó críticas en redes sociales y diversos sectores.
Cabe recordar que previamente, la SCJN había argumentado que la renovación de las unidades respondía a razones de seguridad institucional, y que no se trataba de un incremento en el parque vehicular, sino de una sustitución programada conforme a su normativa interna.
rmr