Ministras y ministros estrenan camionetas blindadas en la SCJN

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que renovó los vehículos oficiales de ministras y ministros, con la compra de nueve unidades nuevas, esto por motivos de seguridad y protección personal.

Según una tarjeta informativa publicada este jueves, la decisión se tomó porque las camionetas actuales ya no cumplían con los estándares mínimos de seguridad. Técnicos federales evaluaron que su uso representaba un riesgo para quienes ocupan cargos de alta responsabilidad dentro del Poder Judicial.

“Cada una de las unidades actuales, conocidas como blindadas, ya no son seguras”, informó la SCJN.

La Corte explicó que desde 2019 no se renovaban estos vehículos, y que esta actualización se hizo siguiendo su normativa interna. Además, aclararon que el proceso fue paralelo a la baja de las camionetas viejas, por lo que no implica un aumento en el número de vehículos disponibles.