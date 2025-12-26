Mina vinculada a Pemex reporta accidente; hay 20 mineros lesionados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un accidente al interior de la mina Rofomex, operada por Grupo Fertinal en el municipio de La Paz, dejó un saldo de 20 trabajadores lesionados la mañana de este viernes, confirmó la empresa mediante un comunicado oficial.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:30 horas, momento en el que se activaron los protocolos internos de emergencia en la unidad minera, especializada en la extracción de fosforita para fertilizantes.

Tras una primera valoración médica, se determinó que 14 trabajadores presentaban lesiones menores (código verde) y 6 fueron catalogados en código amarillo, por lo que todos fueron trasladados a la Clínica del IMSS No. 1 en La Paz, donde reciben atención especializada.

Grupo Fertinal, cuya operación minera forma parte de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que no existen riesgos adicionales derivados del suceso y que las operaciones en la mina continúan con normalidad durante este viernes.

“Se confirma que no existe ningún riesgo derivado de este incidente para el resto del personal, por lo que las actividades en la unidad continúan desarrollándose con normalidad”, expuso la empresa en su comunicado.