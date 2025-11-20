Mina, la osa rescatada en Nuevo León por desnutrición, mejora su salud: así luce ahora [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La osa Mina, que fue rescatada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en condiciones graves de salud y desnutrición, presenta una notable mejoría tras 52 días bajo cuidado especializado en la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo.
A través de redes sociales, la fundación compartió un video donde se puede ver a Mina con mejor aspecto físico y recibiendo alimentación especializada. La recuperación de la osa ha sido tan positiva que ahora su corazón funciona al 85%, cuando al momento de su rescate solo operaba al 20%, según explicó Erika Ortigoza, directora de la asociación.
“Ella tiene la talla de un osito de 79 meses, en lugar de tener la talla de una osa de 3 años. Es por eso que el peso que traía era tremendo, ínfimo [...] Ella está reconociéndose como osa”, compartió Ortigoza en una transmisión en vivo.
Mina fue encontrada con costras, infecciones y desnutrición severa, luego de pasar 33 meses en condiciones inadecuadas en el zoológico La Pastora, en Nuevo León. Desde su traslado, ha subido 10 kilos y muestra señales claras de recuperación física y emocional.
Para continuar con su tratamiento, la Fundación Invictus lanzó una segunda campaña de recaudación de fondos durante noviembre. Como parte de la iniciativa “Un abrazo para Mina”, se venden peluches con su imagen a través de la plataforma Mercado Libre, y los fondos recaudados se destinan a cubrir medicamentos, suplementos y alimentación.
“¡Gracias! ¡Infinitas gracias! Logramos la meta de 200 abrazos para Mina. En muy pocos días llegará a su hogar ese abrazo prometido, ese abrazo esperado”, escribió la fundación en su página oficial.
Aunque aún no se ha confirmado si la campaña continuará en diciembre, la respuesta ha sido tan positiva que se considera una nueva edición.
