Mina, la osa rescatada en Nuevo León por desnutrición, mejora su salud: así luce ahora [VIDEO]

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La osa Mina, que fue rescatada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en condiciones graves de salud y desnutrición, presenta una notable mejoría tras 52 días bajo cuidado especializado en la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo.

A través de redes sociales, la fundación compartió un video donde se puede ver a Mina con mejor aspecto físico y recibiendo alimentación especializada. La recuperación de la osa ha sido tan positiva que ahora su corazón funciona al 85%, cuando al momento de su rescate solo operaba al 20%, según explicó Erika Ortigoza, directora de la asociación.

“Ella tiene la talla de un osito de 79 meses, en lugar de tener la talla de una osa de 3 años. Es por eso que el peso que traía era tremendo, ínfimo [...] Ella está reconociéndose como osa”, compartió Ortigoza en una transmisión en vivo.

Mina fue encontrada con costras, infecciones y desnutrición severa, luego de pasar 33 meses en condiciones inadecuadas en el zoológico La Pastora, en Nuevo León. Desde su traslado, ha subido 10 kilos y muestra señales claras de recuperación física y emocional.