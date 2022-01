Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, da positivo a Covid-19

En transmisión a través de redes sociales, el mandatario afirmó que se encuentra en aislamiento en su casa y sigue las medidas recomendadas por el equipo médico que lo atiende.

"Quiero informar que me hicieron una prueba PCR y salí positivo a coronavirus, estoy en mi casa, la casa de ustedes trabajando, no tengo ningún síntoma por el cual esté alterada mi salud, me siento muy bien, estoy oxigenando bien, temperatura bien, estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy leves de este padecimiento", dijo Barbosa y adelantó que mientras lleve su confinamiento trabajará desde vía remota.