Migrantes y turistas reciben apoyo de Ángeles Verdes en su viaje por México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el Operativo Vacacional de Invierno 2025, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de Ángeles Verdes, brindó atención a más de 56 mil turistas, incluyendo caravanas migrantes, con más de 18 mil servicios otorgados entre el 17 de diciembre y el 11 de enero.
La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que los servicios incluyeron asistencia mecánica, atención turística y apoyo en emergencias, en coordinación con el programa Héroes Paisanos.
Los Ángeles Verdes recorrieron 1 millón 78 mil kilómetros, cubriendo 233 tramos carreteros.
De los 18,161 servicios otorgados:
13,436 fueron en carretera,
3,954 a través del número de emergencia 078,
664 en módulos turísticos,
107 mediante la app móvil.
Los motivos más comunes fueron:
Neumáticos (20.5%),
Fallas de motor (19.3%),
Problemas de refrigeración (13.8%),
Sistema eléctrico (10.7%),
Falta de combustible (5.6%).
En coordinación con el programa Héroes Paisanos, se acompañó a caravanas migrantes procedentes de EE.UU. y Canadá, destacando las fechas del 17 al 20 de diciembre, con rutas que cruzaron por puentes internacionales en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
“Estamos para acompañarlos en ruta, brindarles seguridad y hacer que su tránsito por México sea un motivo de reunión y alegría familiar”, expresó Rodríguez Zamora.
Se brindó atención a turistas de 47 nacionalidades, principalmente de Estados Unidos, Venezuela, Francia, Colombia e Italia.
Los horarios de mayor demanda fueron de 16:00 a 18:00 horas.
Los cinco tramos con más servicios:
Cuernavaca–Paso Morelos
Acapulco–Chilpancingo
México–Cuernavaca
Toluca–México (cuota)
México–Caseta San Martín
BCT