Migrantes y turistas reciben apoyo de Ángeles Verdes en su viaje por México

FB/Secretaría de Turismo de México
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el Operativo Vacacional de Invierno 2025, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de Ángeles Verdes, brindó atención a más de 56 mil turistas, incluyendo caravanas migrantes, con más de 18 mil servicios otorgados entre el 17 de diciembre y el 11 de enero.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que los servicios incluyeron asistencia mecánica, atención turística y apoyo en emergencias, en coordinación con el programa Héroes Paisanos.

Los Ángeles Verdes recorrieron 1 millón 78 mil kilómetros, cubriendo 233 tramos carreteros.
De los 18,161 servicios otorgados:

  • 13,436 fueron en carretera,

  • 3,954 a través del número de emergencia 078,

  • 664 en módulos turísticos,

  • 107 mediante la app móvil.

Los motivos más comunes fueron:

  • Neumáticos (20.5%),

  • Fallas de motor (19.3%),

  • Problemas de refrigeración (13.8%),

  • Sistema eléctrico (10.7%),

  • Falta de combustible (5.6%).

Apoyo a connacionales migrantes

En coordinación con el programa Héroes Paisanos, se acompañó a caravanas migrantes procedentes de EE.UU. y Canadá, destacando las fechas del 17 al 20 de diciembre, con rutas que cruzaron por puentes internacionales en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.

“Estamos para acompañarlos en ruta, brindarles seguridad y hacer que su tránsito por México sea un motivo de reunión y alegría familiar”, expresó Rodríguez Zamora.

Se brindó atención a turistas de 47 nacionalidades, principalmente de Estados Unidos, Venezuela, Francia, Colombia e Italia.

Los horarios de mayor demanda fueron de 16:00 a 18:00 horas.
Los cinco tramos con más servicios:

  1. Cuernavaca–Paso Morelos

  2. Acapulco–Chilpancingo

  3. México–Cuernavaca

  4. Toluca–México (cuota)

  5. México–Caseta San Martín

