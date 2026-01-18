Migrantes y turistas reciben apoyo de Ángeles Verdes en su viaje por México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante el Operativo Vacacional de Invierno 2025, la Secretaría de Turismo del Gobierno de México, a través de Ángeles Verdes, brindó atención a más de 56 mil turistas, incluyendo caravanas migrantes, con más de 18 mil servicios otorgados entre el 17 de diciembre y el 11 de enero.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, detalló que los servicios incluyeron asistencia mecánica, atención turística y apoyo en emergencias, en coordinación con el programa Héroes Paisanos.

Los Ángeles Verdes recorrieron 1 millón 78 mil kilómetros, cubriendo 233 tramos carreteros.

De los 18,161 servicios otorgados:

13,436 fueron en carretera,

3,954 a través del número de emergencia 078,

664 en módulos turísticos,

107 mediante la app móvil.

Los motivos más comunes fueron: