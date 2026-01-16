Mientras dormías: sismo de magnitud 5.0 activa alerta en CDMX y otras regiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sismo con magnitud de 5.0 se registró este viernes con epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN).
La intensidad del movimiento, registrado a los 43 minutos de este día, fue suficiente para activar la alerta sísmica en varias entidades del país, incluida la Ciudad de México, donde habitantes evacuaron inmuebles de manera preventiva tras escuchar la alarma.
Como parte del protocolo de seguridad, helicópteros del Grupo Cóndores realizaron sobrevuelos en la capital del país para descartar posibles afectaciones. Hasta el momento, autoridades capitalinas reportan saldo blanco.
Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, indicó que se activó el protocolo de revisión, aunque “hasta el momento todo tranquilo”, expresó.
La alerta sísmica fue acompañada por el sistema de notificaciones a celulares, un mecanismo que el gobierno federal ha implementado para advertir sobre este tipo de eventos y promover la cultura de la prevención entre la ciudadanía.
RYE-