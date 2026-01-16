Mientras dormías: sismo de magnitud 5.0 activa alerta en CDMX y otras regiones

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un sismo con magnitud de 5.0 se registró este viernes con epicentro a 17 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una profundidad de 5 kilómetros, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional (SSN).

La intensidad del movimiento, registrado a los 43 minutos de este día, fue suficiente para activar la alerta sísmica en varias entidades del país, incluida la Ciudad de México, donde habitantes evacuaron inmuebles de manera preventiva tras escuchar la alarma.