Michoacán tendrá chubascos y heladas por sistema anticiclónico y frente frío

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Durante esta noche y la madrugada del sábado 3 de enero, se prevén chubascos en varias regiones de Michoacán, debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el aviso emitido este 2 de enero a las 18:00 horas, se espera también ambiente frío a muy frío con posibles heladas y bancos de niebla en zonas montañosas del estado, especialmente en la región de la Meseta Purépecha y Tierra Caliente.

La situación se debe a la combinación de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, que mantiene cielos despejados, con la llegada de un nuevo frente frío por el noroeste del país. Este fenómeno ocasionará descenso en la temperatura y vientos fuertes, con mayor incidencia en el norte y centro de México.