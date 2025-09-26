México

Michoacán presente en reunión nacional para revisión del T-MEC: Sedeco

Convocado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard
Ciudad de México (MiMorelia.com).- El secretario de Desarrollo Económico de Michoacán, Claudio Méndez Fernández, participó en una reunión de trabajo convocada por la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard Casaubón, como parte de la consulta pública para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En el encuentro, realizado en las oficinas centrales de la dependencia federal en la Ciudad de México, se reunieron titulares de las secretarías de Desarrollo Económico del país con el propósito de coordinar estrategias conjuntas y presentar los planteamientos de cada entidad.

El secretario Claudio Méndez Fernández expuso las principales necesidades del sector empresarial michoacano en materia de comercio exterior, subrayando la importancia de generar condiciones que fortalezcan la competitividad de las empresas locales y favorezcan la atracción de inversiones al estado.

“Para Michoacán, este proceso de revisión representa una oportunidad para que nuestros productores y empresarios tengan mayor acceso a mercados internacionales, con reglas claras que les permitan crecer y generar empleo formal, así como facilitar el comercio y la debida integración económica con América del Norte”
señaló el titular de la Sedeco.
