Michoacán lidera en producción de guayaba; Profeco publica precios más bajos y altos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) publicó esta semana los precios mínimos y máximos de la guayaba y la mandarina, dos frutas en temporada que destacan por su sabor, beneficios nutricionales y accesibilidad.

De acuerdo con el monitoreo realizado entre el 22 y 26 de septiembre, ambas frutas muestran una amplia variación de precios según el punto de venta, desde mercados locales hasta cadenas de supermercados.

🍈 Guayaba: sabor, salud y producción michoacana

Rica en vitamina C, A, E y D12, la guayaba es una fruta tropical que fortalece el sistema inmunológico y ayuda a combatir enfermedades respiratorias. Su consumo es versátil, ya sea en fresco o en preparaciones como ates, jaleas y mermeladas.

Michoacán es el principal productor a nivel nacional, con una derrama económica anual superior a los 925 millones de pesos.

Precio mínimo: $18.00/kg en la Central de Abasto de Iztapalapa, CDMX

También se encontró en $25.00/kg en mercados de Monterrey y $28.00/kg en Durango

Precio promedio nacional: $52.47/kg

Precio máximo: $89.00/kg en Walmart de La Paz, Baja California Sur

🍊 Mandarina: cítrico con usos culinarios y cosméticos

La mandarina es altamente valorada por su sabor y propiedades. Contiene vitamina C y antioxidantes que favorecen la absorción de hierro y fortalecen el sistema inmunológico. Además, su aceite es usado en la gastronomía y en la elaboración de cosméticos naturales.

Los estados de Veracruz, Puebla y Nuevo León lideran su producción, especialmente entre octubre y diciembre, cuando alcanza su mayor calidad.

Precio mínimo: $30.00/kg en mercados de Oaxaca y Veracruz

Precio promedio nacional: $56.81/kg

Precio máximo: $89.90/kg en sucursales de La Comer, Sumesa y City Market (CDMX, Estado de México, Puebla y Querétaro)

También se reportó en $80.00/kg en San Luis Potosí

🛒 ¿Dónde consultar más precios?

La información detallada está disponible en la plataforma oficial “Quién es Quién en los Precios” de Profeco:

🔗 https://qqp.profeco.gob.mx

