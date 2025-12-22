Michoacán, entre los estados que protegen su patrimonio fósil con apoyo del INAH

El registro se ha realizado a partir de 2019 mediante actividades de campo coordinadas entre el INAH y universidades como la UNAM, IPN, UMSNH, BUAP, UACH, UANL, UAEH, entre otras. Los hallazgos han sido fundamentales para el desarrollo de investigaciones paleontológicas y la conservación del patrimonio natural del país.

Entre los estados con registros se encuentran Chiapas, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Durango y Michoacán, donde las investigaciones continúan activas. Estos espacios albergan restos de organismos milenarios que ayudan a reconstruir la historia geológica y climática del territorio nacional.

Las autoridades culturales destacaron que la protección del patrimonio paleontológico requiere la suma de voluntades entre instituciones científicas, autoridades locales y sociedad civil, para garantizar su preservación y evitar el tráfico o deterioro de restos fósiles en el país.

