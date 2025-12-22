Michoacán, entre los estados que protegen su patrimonio fósil con apoyo del INAH

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con instituciones académicas de todo el país, ha registrado 54 localidades paleontológicas en 12 estados de la República, entre ellos Michoacán, donde participa la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Estas localidades son sitios donde se han encontrado restos fósiles con valor científico, y que ahora cuentan con una cédula técnica de registro, lo que les brinda protección legal y facilita su estudio por parte de especialistas.
El registro se ha realizado a partir de 2019 mediante actividades de campo coordinadas entre el INAH y universidades como la UNAM, IPN, UMSNH, BUAP, UACH, UANL, UAEH, entre otras. Los hallazgos han sido fundamentales para el desarrollo de investigaciones paleontológicas y la conservación del patrimonio natural del país.
Entre los estados con registros se encuentran Chiapas, Puebla, Hidalgo, Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Durango y Michoacán, donde las investigaciones continúan activas. Estos espacios albergan restos de organismos milenarios que ayudan a reconstruir la historia geológica y climática del territorio nacional.
Las autoridades culturales destacaron que la protección del patrimonio paleontológico requiere la suma de voluntades entre instituciones científicas, autoridades locales y sociedad civil, para garantizar su preservación y evitar el tráfico o deterioro de restos fósiles en el país.
