Mi hija está muerta y no sé qué hacer: papá de Debanhi Escobar

"Exijo que se aclare por qué desapareció Debanhi. En qué momento supieron, no nos informaron dónde siempre nos traían para todos lados. A quiénes le informaron. Al llegar aquí no nos dieron un espacio que por derecho tenemos de estar observando en el área, a unos metros. Que fue atrás de esta barda, atrás de esta barda fue. No nos dejan pasar, no nos pasaron información la fiscalía, todo con la fiscalía, tal vez porque no era su hija, porque pónganse en el papel de nosotros y van a sentir lo que estamos sintiendo”: Mario Escobar, padre de Debanhi Escobar.

Por otra parte, este viernes en conferencia mañanera, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, mencionó que el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense para confirmar la identidad, pero la vestimenta y un crucifico corresponden a los que Debanhi Escobar portaba en el momento de su desaparición.