"Mi compromiso, ninguna persona por encima de la ley, sin importar su poder o influencia": Ernestina Godoy

Godoy adelantó que su gestión estará guiada por los principios de verdad, derechos humanos y cercanía con la ciudadanía, al tiempo que reafirmó su intención de encabezar una fiscalía profesional, eficaz y humana.

Éste fue el mensaje íntegro:

"Hoy asumo, con profundo honor y sentido de responsabilidad, la designación como Fiscal General de la República, tras ser nombrada por el Senado de la República con 97 votos a favor.

Agradezco profundamente la confianza para encabezar esta institución fundamental para la justicia.

Asumo el deber y el honor de ser la abogada de la nación, comprometida con hacer valer la Constitución, proteger los derechos de todas y todos y asegurar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.

Mi compromiso es firme e inquebrantable: hacer respetar la justicia para la nación, combatir la impunidad y garantizar que ninguna persona esté por encima de la ley, sin importar su posición, poder o influencia.

Esta designación es fruto de un proceso legal, transparente y constitucional que fortalece a nuestras instituciones y reafirma la confianza en la justicia de México.

Sé que vivimos un momento decisivo. Por ello, trabajaré para consolidar una Fiscalía cercana, profesional, humana y eficaz, guiada por la verdad, la perspectiva de derechos humanos y la convicción de que la justicia debe ser para todas y todos.

Por la justicia.Por la verdad.Por México.#FGR #FGRMexico".