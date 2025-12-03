"Mi compromiso, ninguna persona por encima de la ley, sin importar su poder o influencia": Ernestina Godoy

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el respaldo de 97 votos en el Senado de la República, Ernestina Godoy Ramos fue designada como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), en sustitución de Alejandro Gertz Manero, quien dejó el cargo tras ser nombrado para un puesto en una embajada.
Godoy Ramos, quien anteriormente se desempeñó como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, tomó protesta con el compromiso de garantizar el acceso a la justicia sin privilegios ni excepciones.
Desde su cuenta oficial en redes sociales, destacó que asume la encomienda con sentido de responsabilidad y firmeza:
"Mi compromiso es firme e inquebrantable: hacer respetar la justicia para la nación, combatir la impunidad y garantizar que ninguna persona esté por encima de la ley, sin importar su posición, poder o influencia", expresó.
Asimismo, calificó el proceso de su designación como legal, transparente y constitucional, asegurando que este acto fortalece a las instituciones de justicia en el país.
Godoy adelantó que su gestión estará guiada por los principios de verdad, derechos humanos y cercanía con la ciudadanía, al tiempo que reafirmó su intención de encabezar una fiscalía profesional, eficaz y humana.
Éste fue el mensaje íntegro:
"Hoy asumo, con profundo honor y sentido de responsabilidad, la designación como Fiscal General de la República, tras ser nombrada por el Senado de la República con 97 votos a favor.
Agradezco profundamente la confianza para encabezar esta institución fundamental para la justicia.
Asumo el deber y el honor de ser la abogada de la nación, comprometida con hacer valer la Constitución, proteger los derechos de todas y todos y asegurar que la justicia no sea un privilegio, sino un derecho garantizado.
Mi compromiso es firme e inquebrantable: hacer respetar la justicia para la nación, combatir la impunidad y garantizar que ninguna persona esté por encima de la ley, sin importar su posición, poder o influencia.
Esta designación es fruto de un proceso legal, transparente y constitucional que fortalece a nuestras instituciones y reafirma la confianza en la justicia de México.
Sé que vivimos un momento decisivo. Por ello, trabajaré para consolidar una Fiscalía cercana, profesional, humana y eficaz, guiada por la verdad, la perspectiva de derechos humanos y la convicción de que la justicia debe ser para todas y todos.
Por la justicia.Por la verdad.Por México.#FGR #FGRMexico".
RYE-