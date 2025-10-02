Mexicanos detenidos en Israel serán trasladados a centro de detención de Ketziot

La embarcación de apoyo legal de la flotilla continúa su trayecto hacia Chipre, según reportó la Cancillería.

Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron directamente al puerto de Ashdod para verificar las condiciones de los detenidos, exigir el acceso consular y asegurarse de que se respete su seguridad e integridad física, conforme al derecho internacional.

Hasta el momento, México ha enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y ha sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El objetivo ha sido obtener garantías para los connacionales, información sobre los cargos que se les imputan y ofrecerles la asistencia consular necesaria para su repatriación.