Mexicanos detenidos en Israel serán trasladados a centro de detención de Ketziot

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los seis mexicanos que participaban en la flotilla humanitaria Sumud hacia Gaza fueron llevados al puerto de Ashdod, en Israel, y próximamente serán trasladados, junto con otros integrantes de la flotilla, al centro de detención de Ketziot.
La embarcación de apoyo legal de la flotilla continúa su trayecto hacia Chipre, según reportó la Cancillería.
Funcionarios de la Embajada de México en Israel acudieron directamente al puerto de Ashdod para verificar las condiciones de los detenidos, exigir el acceso consular y asegurarse de que se respete su seguridad e integridad física, conforme al derecho internacional.
Hasta el momento, México ha enviado cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y ha sostenido reuniones con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. El objetivo ha sido obtener garantías para los connacionales, información sobre los cargos que se les imputan y ofrecerles la asistencia consular necesaria para su repatriación.
La SRE informó además que se ha mantenido comunicación permanente con todos los integrantes de la flotilla desde que partió, así como con los familiares de los detenidos.
En su posicionamiento, la dependencia reiteró que brindar ayuda humanitaria no constituye delito alguno y enfatizó que este tipo de acciones son una expresión legítima de solidaridad internacional.
“La SRE reitera que la asistencia humanitaria no significa la comisión de delito alguno, por el contrario, constituye una obligación para todas las partes en conflictos armados”, señaló la dependencia en un comunicado.
Finalmente, la Cancillería aseguró que continuará dando seguimiento puntual al caso, utilizando todos los medios legales y diplomáticos disponibles para lograr el pronto regreso de los seis ciudadanos mexicanos.
