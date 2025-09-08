México

Mexicano recibe más de 31 años de prisión en EU por tráfico de drogas y violencia criminal

El individuo fue detenido en julio de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue procesado judicialmente
Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este 8 de septiembre que un ciudadano mexicano conocido como "El Chelelo", fue sentenciado a más de 31 años de prisión por su responsabilidad en una conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.

La persona fue condenada además al pago de 26.5 millones de dólares como parte del proceso de confiscación de bienes obtenidos a través de actividades ilícitas.

De acuerdo con autoridades estadounidenses, el sentenciado habría utilizado la violencia para ascender en la estructura de una organización criminal, donde ocupó un rol de liderazgo a nivel regional. Durante varios años, tuvo control sobre rutas clave de tráfico que conectaban el norte de México con ciudades del sur de Texas.

📍 Antecedentes

Las autoridades detallaron que el acusado coordinó el traslado de miles de toneladas de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, así como actos de violencia dirigidos contra grupos rivales y personas que interferían con sus operaciones.

Entre 2006 y 2007, habría dirigido operaciones desde una ciudad del norte de México, supervisando a decenas de personas dedicadas al tráfico de droga y otras actividades delictivas. Durante ese periodo, se le atribuye el traslado de más de 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de marihuana.

El individuo fue detenido en julio de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue procesado judicialmente.

🛡️ Operativo conjunto

Este caso forma parte de una estrategia federal denominada Operación Take Back America, la cual tiene como objetivo combatir redes criminales transnacionales, reducir la violencia y proteger a las comunidades en Estados Unidos.

La investigación fue realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), en coordinación con otras agencias, y procesada por personal especializado del Departamento de Justicia.

