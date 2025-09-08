Mexicano recibe más de 31 años de prisión en EU por tráfico de drogas y violencia criminal

Washington, D.C. (MiMorelia.com).- El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó este 8 de septiembre que un ciudadano mexicano conocido como "El Chelelo", fue sentenciado a más de 31 años de prisión por su responsabilidad en una conspiración para fabricar y distribuir grandes cantidades de droga hacia territorio estadounidense.
La persona fue condenada además al pago de 26.5 millones de dólares como parte del proceso de confiscación de bienes obtenidos a través de actividades ilícitas.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el sentenciado habría utilizado la violencia para ascender en la estructura de una organización criminal, donde ocupó un rol de liderazgo a nivel regional. Durante varios años, tuvo control sobre rutas clave de tráfico que conectaban el norte de México con ciudades del sur de Texas.
Las autoridades detallaron que el acusado coordinó el traslado de miles de toneladas de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos, así como actos de violencia dirigidos contra grupos rivales y personas que interferían con sus operaciones.
Entre 2006 y 2007, habría dirigido operaciones desde una ciudad del norte de México, supervisando a decenas de personas dedicadas al tráfico de droga y otras actividades delictivas. Durante ese periodo, se le atribuye el traslado de más de 450 kilogramos de cocaína y 90 mil kilogramos de marihuana.
El individuo fue detenido en julio de 2023 y posteriormente extraditado a Estados Unidos, donde fue procesado judicialmente.
Este caso forma parte de una estrategia federal denominada Operación Take Back America, la cual tiene como objetivo combatir redes criminales transnacionales, reducir la violencia y proteger a las comunidades en Estados Unidos.
La investigación fue realizada por la Administración para el Control de Drogas (DEA), en coordinación con otras agencias, y procesada por personal especializado del Departamento de Justicia.
SHA