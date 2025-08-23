Mexicana recibe su tercer avión Embraer E195-E2; se esperan otros dos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En punto de las 13:50 horas de este sábado 23 de agosto, Mexicana de Aviación recibió su tercera aeronave Embraer E195-E2, con matrícula XA-MXC, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de su proceso de modernización y expansión de flota.
El nuevo avión fue recibido en plataforma por sus dos predecesores, los modelos XA-MXA y XA-MXB, en un evento simbólico que marcó la primera ocasión en que las tres aeronaves de última generación coincidieron en el mismo punto de operación.
“Este acontecimiento simboliza la cristalización del proyecto de modernización y el compromiso de la aerolínea con la innovación y la sostenibilidad”, compartió la empresa en un comunicado oficial.
El Embraer E195-E2 está equipado con tecnología de punta, permitiendo brindar a los pasajeros mayores estándares de seguridad, confort y eficiencia operativa, alineados con las tendencias mundiales de aviación sostenible.
El director general de la aerolínea, general Leobardo Ávila Bojórquez, aseguró que la llegada de esta tercera unidad refleja que Mexicana está lista para conectar a México con accesibilidad, comodidad y puntualidad.
La nueva flota de Mexicana iniciará operaciones comerciales el próximo lunes 25 de agosto, con un vuelo inaugural desde el AIFA hacia Tulum, programado para las 10:00 horas.
Además, la aerolínea informó que en los meses de noviembre y diciembre se integrarán dos aeronaves más del mismo modelo, con lo cual se completará la transición hacia una flota moderna. Esto permitirá la entrega de los Boeing 737-800 NG a la Fuerza Aérea Mexicana.
