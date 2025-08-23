Mexicana recibe su tercer avión Embraer E195-E2; se esperan otros dos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En punto de las 13:50 horas de este sábado 23 de agosto, Mexicana de Aviación recibió su tercera aeronave Embraer E195-E2, con matrícula XA-MXC, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de su proceso de modernización y expansión de flota.

El nuevo avión fue recibido en plataforma por sus dos predecesores, los modelos XA-MXA y XA-MXB, en un evento simbólico que marcó la primera ocasión en que las tres aeronaves de última generación coincidieron en el mismo punto de operación.

“Este acontecimiento simboliza la cristalización del proyecto de modernización y el compromiso de la aerolínea con la innovación y la sostenibilidad”, compartió la empresa en un comunicado oficial.