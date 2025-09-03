Mexicana lidera ranking mundial para ir al espacio con Blue Origin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sus 20 años, Ana Paola González se perfila como una de las posibles primeras mexicanas en viajar al espacio, gracias a su participación en el programa internacional SERA Space, respaldado por la empresa Blue Origin.
Se busca democratizar el acceso al espacio y abrir la puerta a ciudadanos de países con baja o nula representación astronáutica, como México.
El programa busca seleccionar a seis personas de diferentes países para realizar un vuelo suborbital. Lo novedoso, explicó Ana Paola, es que no se requiere experiencia profesional en astronautica.
Actualmente, Ana Paola se encuentra en la fase llamada Pioneer Camping, en la que los candidatos compiten por posicionarse a través de redes sociales. Cada interacción —ya sea un “me gusta”, comentario, mención o compartido— le suma puntos conocidos como Space 2, que influyen directamente en el ranking global del programa.
Gracias al apoyo que ha recibido en redes sociales, Ana Paola se ha mantenido en el primer lugar de entre 13 mil personas participantes en todo el mundo.
Ana Paola invitó a la ciudadanía a seguirla y compartir su contenido en redes sociales.
Las plataformas clave para apoyarla son:
X (@anapaogonza)
Instagram (paogonzaalez_)
Además, adelantó que próximamente habrá una votación formal a través de una aplicación en Telegram, por lo que estar al pendiente de sus redes será crucial.
RPO