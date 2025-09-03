Mexicana lidera ranking mundial para ir al espacio con Blue Origin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A sus 20 años, Ana Paola González se perfila como una de las posibles primeras mexicanas en viajar al espacio, gracias a su participación en el programa internacional SERA Space, respaldado por la empresa Blue Origin.

Se busca democratizar el acceso al espacio y abrir la puerta a ciudadanos de países con baja o nula representación astronáutica, como México.