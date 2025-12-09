Mexicana de Aviación amplía su flota con un Embraer E195-E2

Según el comunicado oficial, la incorporación de esta unidad permitirá a Mexicana aumentar en un 25% su oferta adicional de asientos, mejorando su capacidad operativa de cara al plan estratégico de expansión para 2026, el cual busca robustecer itinerarios y ampliar la cobertura en destinos clave del país.

Este crecimiento se alinea con la llegada futura de más aeronaves del mismo modelo, así como de equipos Embraer E190-E2, lo que permitirá consolidar rutas y reforzar la conectividad aérea en regiones prioritarias para el desarrollo económico, social y turístico de México.

“Mexicana avanza como un proyecto estratégico del Gobierno Federal, cumpliendo el compromiso de conectar al país con rutas accesibles, seguras y eficientes”, destaca el documento.