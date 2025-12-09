Mexicana de Aviación amplía su flota con un Embraer E195-E2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La aerolínea Mexicana de Aviación cerró el año 2025 con la incorporación de su quinta aeronave Embraer E195-E2, que llegó este 9 de diciembre al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Santa Lucía, Estado de México.
El nuevo equipo, con matrícula XA-MXE, arribó a las 13:40 horas, cumpliendo con el calendario previsto para la conformación de la nueva flota de la Aerolínea del Estado Mexicano, que estará integrada por un total de 20 aeronaves.
Según el comunicado oficial, la incorporación de esta unidad permitirá a Mexicana aumentar en un 25% su oferta adicional de asientos, mejorando su capacidad operativa de cara al plan estratégico de expansión para 2026, el cual busca robustecer itinerarios y ampliar la cobertura en destinos clave del país.
Este crecimiento se alinea con la llegada futura de más aeronaves del mismo modelo, así como de equipos Embraer E190-E2, lo que permitirá consolidar rutas y reforzar la conectividad aérea en regiones prioritarias para el desarrollo económico, social y turístico de México.
“Mexicana avanza como un proyecto estratégico del Gobierno Federal, cumpliendo el compromiso de conectar al país con rutas accesibles, seguras y eficientes”, destaca el documento.
BCT