Mesa del Congreso de Tlaxcala se niega a minuto de silencio por Carlos Manzo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de una sesión ordinaria del Congreso de Tlaxcala, la solicitud para rendir un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue descartada por la Mesa Directiva, lo que generó críticas entre diputadas locales.

Durante la décima octava sesión del Pleno, la legisladora panista Míriam Esmeralda Martínez Sánchez pidió el uso de la voz para proponer el acto simbólico en memoria del edil michoacano, asesinado el pasado 1 de noviembre. La propuesta fue respaldada por la diputada independiente Blanca Águila Lima.

Sin embargo, la presidenta de la Mesa Directiva, Maribel León Cruz (PVEM), argumentó que el orden del día ya había sido aprobado, y que no podía modificarse en ese momento de acuerdo con el reglamento del Congreso estatal.

Aunque ofreció disculpas por no haber visto a tiempo la solicitud de intervención, sugirió que el tema se abordara hasta el final de la sesión, en el apartado de Asuntos Generales.

La decisión fue recibida con inconformidad por parte de las legisladoras proponentes, quienes calificaron como insensible la postura de la presidencia del Congreso.

Es de recordar que Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado en Uruapan durante un evento público del Festival de las Luces, crimen que ha generado reacciones en varios niveles de gobierno y que ha motivado múltiples expresiones de duelo en el país.