Mensajes sísmicos en México dejarán de mostrar “Alerta Presidencial”

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), el nuevo órgano encargado del sector de telecomunicaciones en México, informó que en las próximas semanas emitirá lineamientos para que las empresas de telefonía y fabricantes de dispositivos móviles eliminen la polémica leyenda “Alerta Presidencial” que aparece cuando se activa el sistema nacional de alertamiento sísmico.

La decisión responde a críticas ciudadanas y observaciones de autoridades, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes señalaron que la frase puede generar confusión al dar la impresión de una comunicación directa de la Presidencia, cuando en realidad se trata de un aviso de emergencia de protección civil.