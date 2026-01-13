¿Menos ISR en tu quincena? SAT actualiza tablas y habrá respiro fiscal en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este 2026, millones de trabajadores mexicanos notarán una ligera mejora en su quincena, gracias a la actualización de las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El ajuste no implica un aumento salarial, pero sí una disminución en el impuesto retenido. En un país donde cada peso cuenta, este cambio representa un respiro directo para el bolsillo de los asalariados.

¿Por qué bajó el ISR?

Las tarifas del ISR se actualizan cuando la inflación acumulada supera el 10%, y eso fue justo lo que ocurrió. Según explicó Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, la actualización no modifica el porcentaje máximo del impuesto (que sigue siendo del 35%), pero sí ajusta los rangos de ingreso y las cuotas fijas, lo que reduce el monto que se retiene.

¿Cuánto menos se pagará?

La reducción varía según el ingreso de cada trabajador. Por ejemplo: