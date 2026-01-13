¿Menos ISR en tu quincena? SAT actualiza tablas y habrá respiro fiscal en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir de este 2026, millones de trabajadores mexicanos notarán una ligera mejora en su quincena, gracias a la actualización de las tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
El ajuste no implica un aumento salarial, pero sí una disminución en el impuesto retenido. En un país donde cada peso cuenta, este cambio representa un respiro directo para el bolsillo de los asalariados.
Las tarifas del ISR se actualizan cuando la inflación acumulada supera el 10%, y eso fue justo lo que ocurrió. Según explicó Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, la actualización no modifica el porcentaje máximo del impuesto (que sigue siendo del 35%), pero sí ajusta los rangos de ingreso y las cuotas fijas, lo que reduce el monto que se retiene.
La reducción varía según el ingreso de cada trabajador. Por ejemplo:
Una persona que gana 15 mil pesos mensuales, antes pagaba alrededor de 1,552 pesos de ISR. En 2026, pagará aproximadamente 1,402 pesos, es decir, 150 pesos menos cada mes.
Alguien con ingreso de 50 mil pesos al mes, pagaba 9,467 pesos de ISR en 2025. Ahora pagará 9,112 pesos, lo que representa 354 pesos de ahorro mensual.
Aunque los beneficios son reales, no todos verán el mismo impacto. Ríos Hernández aclaró que no hay un porcentaje fijo de reducción para todos. Además, advirtió que si un trabajador recibe un aumento o cae en un nuevo rango de ingresos, podría pagar más impuesto si cambia de renglón en la tabla.
Buenas noticias: las personas que ganan el salario mínimo no pagan ISR, y eso no cambia con la nueva tabla. Sin embargo, hay una paradoja: quien gana un poco más que el salario mínimo podría terminar recibiendo menos dinero neto.
Esto ocurre porque los trabajadores con salario mínimo reciben un apoyo llamado subsidio al empleo, pero al rebasar ese límite, pierden el subsidio y empiezan a pagar ISR.
Aunque un aumento salarial siempre es positivo, es importante tener en cuenta que subir de rango en la tabla del ISR puede implicar pagar más impuesto. La recomendación es revisar con un contador el impacto real en tu ingreso neto.
