¡Menos humo! Pemex busca reducir consumo energético y emisiones para 2030

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) implementó una estrategia integral de eficiencia energética con la que busca reducir su consumo en un 6.1% para el año 2030 y disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en hasta 1.8 millones de toneladas de CO₂ equivalente (MMtCO₂e).

Según datos difundidos por Pemex, durante 2025 la empresa registró un consumo de poco más de 500 petajoules (PJ), una cifra que refleja la magnitud de sus operaciones y el área de oportunidad para mejorar su desempeño energético.

Entre las acciones que ya se están ejecutando destacan la recuperación de gas de antorcha, la optimización de procesos, la gestión integral de energía y agua, así como el aprovechamiento de calor residual. También se incorporan sistemas de cogeneración eficiente e integración térmica.