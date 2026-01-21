¡Menos humo! Pemex busca reducir consumo energético y emisiones para 2030

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Petróleos Mexicanos (Pemex) implementó una estrategia integral de eficiencia energética con la que busca reducir su consumo en un 6.1% para el año 2030 y disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero en hasta 1.8 millones de toneladas de CO₂ equivalente (MMtCO₂e).
Según datos difundidos por Pemex, durante 2025 la empresa registró un consumo de poco más de 500 petajoules (PJ), una cifra que refleja la magnitud de sus operaciones y el área de oportunidad para mejorar su desempeño energético.
Entre las acciones que ya se están ejecutando destacan la recuperación de gas de antorcha, la optimización de procesos, la gestión integral de energía y agua, así como el aprovechamiento de calor residual. También se incorporan sistemas de cogeneración eficiente e integración térmica.
Estas medidas no sólo ayudarán a reducir emisiones contaminantes, sino que también generarán ahorros operativos y fortalecerán la seguridad energética nacional. La meta de recorte de emisiones es comparable a retirar de circulación más de 500 mil vehículos o a la captura anual de 80 millones de árboles.
En el mediano plazo, Pemex prevé diversificar su portafolio con energías limpias como la solar y la eólica, además de impulsar el uso de biocombustibles y tecnologías basadas en la naturaleza, como proyectos de agroforestería y créditos de carbono.
Finalmente, la visión de largo plazo contempla el desarrollo de tecnologías como la electromovilidad, el hidrógeno azul y verde, así como la captura y almacenamiento de carbono, todo enmarcado en su Plan Estratégico 2025–2035.
