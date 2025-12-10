Menos basura, más empleos verdes: así es la nueva Ley de Economía Circular

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Senado de la República aprobó con 111 votos a favor el proyecto de decreto que expide la Ley General de Economía Circular, la cual busca transformar el modelo económico actual para fomentar el aprovechamiento de residuos, extender la vida útil de los productos y fortalecer un desarrollo sostenible.

El dictamen, ya aprobado previamente en la Cámara de Diputados, fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación. La nueva ley también modifica disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la de Gestión Integral de Residuos.

La normativa crea el Sistema Nacional de Economía Circular, un modelo que coordinará acciones entre los tres niveles de gobierno y diversos sectores para aplicar principios de circularidad en materiales, productos y residuos.

Entre sus puntos clave se incluyen: