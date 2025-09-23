Menor de 14 años muere tras cirugía estética en Durango; su padre exige justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Paloma Nicole Arellano, una adolescente de 14 años, falleció el sábado pasado en la ciudad de Durango tras haber permanecido hospitalizada por complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada en una clínica privada.

De acuerdo con declaraciones públicas de su padre, Carlos Arellano, la cirugía se llevó a cabo el pasado 12 de septiembre, supuestamente sin su conocimiento ni consentimiento, y fue realizada por el médico Víctor “N”, pareja de la madre de la menor, Paloma “N”. La joven habría sido sometida al procedimiento estético en una clínica ubicada en la calle Fénix.

Según la denuncia hecha en redes sociales, días después de la operación, el padre fue informado de que la menor se encontraba hospitalizada en estado crítico. Finalmente, falleció el 20 de septiembre, tras una semana internada.

Carlos Arellano acusó públicamente al médico, a la madre de la menor y al hospital de negligencia médica y encubrimiento, señalando incluso que en el certificado de defunción se habría registrado falsamente una “enfermedad” como causa de muerte.

“Exijo que se investigue a todos los responsables: el doctor, la madre, el hospital, sus administrativos y quienes participaron en este encubrimiento”, escribió en redes sociales bajo el mensaje: “¡Justicia para Paloma Nicole!”