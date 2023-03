Mejora tu hogar con Infonavit sin pagar intereses

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Si entre tus objetivos para este año se encuentra reparar o mejorar tu vivienda, pero no lo has hecho porque no cuentas con el dinero suficiente o no te dan un crédito por no tener un empleo formal, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuenta con un nuevo producto de financiamiento para ti.