Medicamentos oncológicos están garantizados para lo que resta del 2023 y 2024: Secretaría de Salud

Ahora el objetivo es que en el servicio que ya se proporciona las 24 horas los 365 días se cuente con los especialistas necesarios, sobre todo porque el hospital está en una zona de alta marginación y tiene el propósito de aumentar la especialización; y esto requiere recurso humano para que “quien toque la puerta sea recibido y atendido”.

En el espacio de preguntas y respuestas, la directora del Instituto Estatal de Cancerología de Guerrero, Sandra María Fajardo Hernández, dio a conocer que este hospital tiene más de 30 años y requiere ser remodelado para cumplir la normatividad y contar con una unidad digna que atienda a las y los pacientes que llegan, tanto de esta entidad como de Michoacán, Oaxaca y Puebla.

El vocero del colectivo de madres y padres de menores con cáncer, Omar Enrique Hernández Ibarra, así como madres de familia, reconocieron que las 100 reuniones celebradas con las autoridades del sector Salud han sido fructíferas, ya que se han completado dos mil 500 tratamientos oncológicos en tiempo y forma.

El titular de la Unidad de Atención Médica IMSS-Bienestar, Juan Carlos Lezama Vázquez, aclaró que las personas que no cuentan con seguridad social y llegan a requerir atención médica, la primera vez que acuden a la unidad de salud deben presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación; no obstante, no es requisito para recibir atención médica.

En caso de que la persona tenga algún tipo de seguridad social, es responsabilidad de IMSS-Bienestar organizarse con IMSS ordinario o el Issste para la transferencia de los recursos.

Dio a conocer que 256 hospitales en todo el país trabajan con el esquema de IMSS-Bienestar y se comprometió a enviar la lista de estas unidades médicas a las mamás y papás, a través de su representante, el señor Omar Hernández.

Lo anterior, en respuesta a una de las mamás provenientes de Veracruz que preguntó los requisitos para afiliarse a IMSS-Bienestar, y si serán inscritos como antes, con una serie de documentos que debían presentar para registrarse y tener carnet.