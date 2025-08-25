"Me quieren quebrar”; Ricardo Salinas acusa persecución política del gobierno

A lo largo de la conversación, Salinas Pliego sostuvo que la disputa con el SAT —por un adeudo que ronda los 75 mil millones de pesos— lleva más de una década. Aseguró que detrás del litigio hay una estrategia del gobierno federal para debilitarlo financieramente por ser, en sus palabras, “una voz incómoda”.

El dueño de TV Azteca y otras empresas recordó un acuerdo previo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces secretario de Hacienda para saldar una deuda de 7 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, indicó que el SAT se negó a aceptar dicho pago.