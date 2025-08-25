"Me quieren quebrar”; Ricardo Salinas acusa persecución política del gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró estar dispuesto a cumplir con sus obligaciones fiscales, siempre y cuando se respeten los montos justos y legales. El presidente de Grupo Salinas afirmó que el conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es solo financiero, sino político.
A lo largo de la conversación, Salinas Pliego sostuvo que la disputa con el SAT —por un adeudo que ronda los 75 mil millones de pesos— lleva más de una década. Aseguró que detrás del litigio hay una estrategia del gobierno federal para debilitarlo financieramente por ser, en sus palabras, “una voz incómoda”.
El dueño de TV Azteca y otras empresas recordó un acuerdo previo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces secretario de Hacienda para saldar una deuda de 7 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, indicó que el SAT se negó a aceptar dicho pago.
Según Salinas, lo que se exige actualmente equivale a cinco años de utilidades del Grupo Salinas, lo que, en su opinión, representa “una posición de impagabilidad”.
Además, acusó al gobierno de utilizar su caso como un distractor de los problemas actuales, como el sobrecosto del Tren Maya y los retrasos en la refinería de Dos Bocas.
El empresario explicó que el SAT le reclama el pago de impuestos sobre ingresos brutos, sin considerar los costos de producción o las pérdidas fiscales acumuladas, lo cual considera ilegal.
También rechazó la aplicación retroactiva de normas fiscales ya resueltas en su momento:
“No puedes cambiar la ley de forma retroactiva y luego exigirme lo que ya se había resuelto”.
“Pensaron que con esa presión me iban a callar, pero aquí estoy”, dijo.
Y concluyó:
“No me van a callar. Sí quiero pagar, pero lo justo. Este pleito no es solo mío, es de muchos empresarios en México”.
RPO