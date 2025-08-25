México

"Me quieren quebrar”; Ricardo Salinas acusa persecución política del gobierno

El empresario asegura que quiere pagar impuestos, pero “lo justo”
Acusa al SAT de querer cobrarle diez veces más de lo acordado
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El empresario Ricardo Salinas Pliego aseguró estar dispuesto a cumplir con sus obligaciones fiscales, siempre y cuando se respeten los montos justos y legales. El presidente de Grupo Salinas afirmó que el conflicto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no es solo financiero, sino político.

“Sí quiero pagar impuestos, pero lo correcto, no diez veces más de lo que procede”
subrayó el magnate

A lo largo de la conversación, Salinas Pliego sostuvo que la disputa con el SAT —por un adeudo que ronda los 75 mil millones de pesos— lleva más de una década. Aseguró que detrás del litigio hay una estrategia del gobierno federal para debilitarlo financieramente por ser, en sus palabras, “una voz incómoda”.

El dueño de TV Azteca y otras empresas recordó un acuerdo previo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y el entonces secretario de Hacienda para saldar una deuda de 7 mil 500 millones de pesos. Sin embargo, indicó que el SAT se negó a aceptar dicho pago.

“Fui a pagar lo que se acordó y el SAT no lo aceptó. Hoy me exigen diez veces más”
lamentó

Según Salinas, lo que se exige actualmente equivale a cinco años de utilidades del Grupo Salinas, lo que, en su opinión, representa “una posición de impagabilidad”.

“Es un abuso, quieren quebrarme”
declaró con firmeza

Ricardo Salinas fue enfático al señalar que el trasfondo del conflicto es político:

“Me quieren silenciar porque soy una voz incómoda para el régimen morenaco. No quieren que estorbe en la sucesión presidencial de Andy López Beltrán”
dijo, en alusión al hijo del expresidente

Además, acusó al gobierno de utilizar su caso como un distractor de los problemas actuales, como el sobrecosto del Tren Maya y los retrasos en la refinería de Dos Bocas.

El empresario explicó que el SAT le reclama el pago de impuestos sobre ingresos brutos, sin considerar los costos de producción o las pérdidas fiscales acumuladas, lo cual considera ilegal.

“Quieren que pague por lo que vendo, no por la ganancia real. Eso es absurdo”
argumentó

También rechazó la aplicación retroactiva de normas fiscales ya resueltas en su momento:

“No puedes cambiar la ley de forma retroactiva y luego exigirme lo que ya se había resuelto”.

Finalmente, Salinas Pliego se declaró perseguido político y sostuvo que el litigio va más allá de sus intereses personales.

“Pensaron que con esa presión me iban a callar, pero aquí estoy”, dijo.

Y concluyó:

“No me van a callar. Sí quiero pagar, pero lo justo. Este pleito no es solo mío, es de muchos empresarios en México”.

