"Me la paso bien"; funcionaria de Puerto Vallarta se viraliza por no saber qué hace en su cargo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Natalia Montaño Ruelas, funcionaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco, generó polémica nacional tras declarar, durante un espectáculo del comediante Franco Escamilla, que desconoce sus funciones laborales y que "se la pasa comiendo, cenando y desayunando".

La declaración fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, provocando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos y el nivel de profesionalismo en cargos municipales.

La información fue confirmada a través del portal de transparencia del municipio de Puerto Vallarta, donde Montaño Ruelas aparece registrada como auxiliar en la Secretaría de Hacienda municipal, con ingreso el 18 de marzo de 2025 y un salario bruto quincenal de $12,372.75 pesos. Aunque se identifica como parte del equipo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), no hay datos oficiales que acrediten su militancia.