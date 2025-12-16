"Me equivoqué y lo lamento": Richard Hart se disculpa por ofender el pan mexicano

Las críticas surgieron tras la difusión de una entrevista en la que Hart aseguró que “en México no hay cultura del pan” y desestimó productos tradicionales como las conchas, el bolillo o el pan de muerto. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una falta de respeto hacia una parte fundamental de la identidad gastronómica nacional.

Como parte de su respuesta a la controversia, la cuenta oficial de Green Rhino en Instagram limitó los comentarios en sus publicaciones, medida que suele aplicarse cuando las marcas enfrentan situaciones de “hate” masivo o críticas públicas.

Hart concluyó su mensaje comprometiéndose a actuar con más humildad y respeto: “Mi prioridad será escuchar más y hablar menos. Mi compromiso es demostrar con acciones —no con palabras— el respeto que la cultura mexicana merece”.

