"Me equivoqué y lo lamento": Richard Hart se disculpa por ofender el pan mexicano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de una ola de críticas en redes sociales por sus comentarios sobre la cultura del pan en México, Richard Hart, fundador de la panadería Green Rhino, ofreció una disculpa pública a través de un comunicado difundido en sus redes sociales.
En el mensaje, el panadero británico reconoció que sus declaraciones fueron desacertadas y expresó su arrepentimiento por haber ofendido a la comunidad mexicana.
En el texto, Hart admite: “Me equivoqué, y lo lamento profundamente”, y asegura que aunque se ha enamorado de la gente de México desde su llegada, no actuó con el respeto que debía.
“En este país soy un invitado y olvidé actuar como tal”, escribió. El mensaje fue publicado la noche del domingo y ha comenzado a generar reacciones divididas entre los usuarios.
Las críticas surgieron tras la difusión de una entrevista en la que Hart aseguró que “en México no hay cultura del pan” y desestimó productos tradicionales como las conchas, el bolillo o el pan de muerto. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una falta de respeto hacia una parte fundamental de la identidad gastronómica nacional.
Como parte de su respuesta a la controversia, la cuenta oficial de Green Rhino en Instagram limitó los comentarios en sus publicaciones, medida que suele aplicarse cuando las marcas enfrentan situaciones de “hate” masivo o críticas públicas.
Hart concluyó su mensaje comprometiéndose a actuar con más humildad y respeto: “Mi prioridad será escuchar más y hablar menos. Mi compromiso es demostrar con acciones —no con palabras— el respeto que la cultura mexicana merece”.
