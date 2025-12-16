Me equivoqué y lo lamento”: panadero británico se disculpa con México por criticar su pan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Richard Hart, panadero británico y fundador de la panadería Green Rhino, ubicada en la Ciudad de México, ofreció el pasado lunes 15 de diciembre una disculpa pública a México, luego de que se viralizaran declaraciones en las que aseguraba que en el país “no existe la cultura del pan”.

Las declaraciones fueron retomadas recientemente en redes sociales, pero se originaron en abril del año pasado, durante una participación de Hart en el pódcast PopFoodie Radio.

Durante el episodio, Hart criticó duramente algunos productos mexicanos. Cuestionó la calidad de la harina nacional, calificó a los bolillos como “pan feo” y desestimó el pan dulce al decir que “ni siquiera es pan, es pastel”.

Las frases rápidamente desataron la indignación de usuarios en redes sociales, quienes defendieron la diversidad y riqueza de la tradición panadera en México, señalando además el tono despectivo de las declaraciones.

Frente a la ola de críticas, Richard Hart publicó un comunicado en el que reconoció su error:

“Me equivoqué y lo lamento profundamente […] En este país soy un invitado y olvidé actuar como tal”.

El panadero también admitió que no espera que una disculpa sea suficiente, pero aseguró que se esforzará por demostrar respeto a la cultura mexicana “con hechos”.