’’Me decían usted es mujer, no va a poder con la seguridad, pero bajamos 58% los delitos de alto impacto’’: Sheinbaum

Ciudad de México (MiMorelia.com).- Durante el arranque de su séptima semana de recorridos rumbo a la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum aseguró que al gobernar bajo el modelo de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo se pueden lograr grandes cambios a favor del pueblo de México.

‘’Me decían usted es mujer, no va a poder con la seguridad de la ciudad, pero bajamos en 58 por ciento los delitos de alto impacto mientras fue Jefa de Gobierno. Acaba de salir una estadística del INEGI que dice que la Ciudad de México en 2022, es el año con menos homicidios desde 1989, ya lo hicimos y claro que se puede hacer. Es cuestión de tener principios para gobernar’’.

Por lo anterior, hizo hincapié en que se pueden generar las condiciones para que las mexicanas y mexicanos puedan gozar de una vida de bienestar, lo cual destacó como su principal objetivo en su lucha por la Transformación.

‘’Como lo hicimos en la ciudad vamos escuchando y rescatando los sentimientos de la gente, de la nación, del pueblo de México, porque se trata de hacer un segundo piso a la Cuarta Transformación de la vida Pública de México (… ) Ustedes saben de lo que se trata, se trata de conservar los principios de la Cuarta Transformación’’, comentó.