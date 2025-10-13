Matan en ataque armado a Edgar Molina, diseñador de Moroleón, Guanajuato

Guanajuato (MiMorelia.com).- Edgar Molina, diseñador de modas originario de Moroleón, Guanajuato, falleció la noche del sábado 11 de octubre de 2025, luego de ser víctima de un ataque armado en la colonia El Progreso.
Según reportes periodísticos basados en partes de seguridad, Molina se trasladaba en una camioneta cuando fue agredido a balazos por personas armadas.
Durante el ataque, una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.
Los primeros reportes ubican el hecho en el cruce de calles de la colonia El Progreso, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones. Las llamadas al 911 permitieron la llegada de las unidades.
La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, confirmó que el gobierno estatal colabora con las instancias investigadoras para dar con los responsables del crimen.
A través de sus redes sociales, la mandataria estatal expresó su solidaridad con la familia del diseñador, y reconoció su trayectoria en el ámbito creativo local.
“Con profundo dolor, expreso mis más sinceras condolencias por el fallecimiento de Edgar Molina, talentoso diseñador guanajuatense que con su creatividad y pasión deja una huella invaluable en quienes lo conocimos”, escribió García.
En el mismo mensaje, aseguró que como autoridades, están trabajando para que la muerte de Edgar Molina no quede impune, y reiteró que la investigación permanece en curso.
RYE-