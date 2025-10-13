Matan en ataque armado a Edgar Molina, diseñador de Moroleón, Guanajuato

Guanajuato (MiMorelia.com).- Edgar Molina, diseñador de modas originario de Moroleón, Guanajuato, falleció la noche del sábado 11 de octubre de 2025, luego de ser víctima de un ataque armado en la colonia El Progreso.

Según reportes periodísticos basados en partes de seguridad, Molina se trasladaba en una camioneta cuando fue agredido a balazos por personas armadas.

Durante el ataque, una mujer que lo acompañaba resultó herida y fue trasladada de inmediato a un hospital cercano para recibir atención médica.

Los primeros reportes ubican el hecho en el cruce de calles de la colonia El Progreso, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar las detonaciones. Las llamadas al 911 permitieron la llegada de las unidades.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, confirmó que el gobierno estatal colabora con las instancias investigadoras para dar con los responsables del crimen.