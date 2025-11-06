Matan a regidora del PVEM en Oaxaca; Fiscalía ya investiga el caso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves fue asesinada a balazos Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca.
La funcionaria fue atacada por hombres armados cuando salía de su domicilio ubicado en San Antonio Ocotlán, alrededor de las 11:00 horas, de acuerdo a ADN40.
Tras el ataque, vecinos del lugar alertaron a la policía municipal, cuyos elementos confirmaron su fallecimiento al llegar a la escena. La zona fue acordonada en espera de las autoridades ministeriales.
A través de redes sociales, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec lamentó el crimen y reconoció la labor de la regidora, a quien describió como “una servidora pública comprometida con su comunidad y con la vida democrática del municipio”.
Asimismo, pidió una investigación inmediata y con resultados que permita llevar a los responsables ante la justicia.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que ya se inició una carpeta de investigación con perspectiva de género, aunque hasta el momento se desconoce si la regidora había recibido amenazas o enfrentaba conflictos relacionados con su cargo.
Guadalupe Urban era militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y había asumido el cargo de concejal en enero de 2025, con un periodo vigente hasta 2027.
-