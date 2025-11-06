Matan a regidora del PVEM en Oaxaca; Fiscalía ya investiga el caso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este jueves fue asesinada a balazos Guadalupe Urban Ceballos, regidora de Parques y Jardines del Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec, en el estado de Oaxaca.

La funcionaria fue atacada por hombres armados cuando salía de su domicilio ubicado en San Antonio Ocotlán, alrededor de las 11:00 horas, de acuerdo a ADN40.

Tras el ataque, vecinos del lugar alertaron a la policía municipal, cuyos elementos confirmaron su fallecimiento al llegar a la escena. La zona fue acordonada en espera de las autoridades ministeriales.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de San Juan Cacahuatepec lamentó el crimen y reconoció la labor de la regidora, a quien describió como “una servidora pública comprometida con su comunidad y con la vida democrática del municipio”.

Asimismo, pidió una investigación inmediata y con resultados que permita llevar a los responsables ante la justicia.