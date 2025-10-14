Matan a exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima; había dado a luz hace días

La información, difundida de forma preliminar en redes sociales y entre autoridades locales indica que la exfuncionaria se encontraba acompañada de su hermano cuando fue atacada por sujetos armados; él resultó gravemente herido y permanece bajo atención médica.

Al respecto, la presidenta municipal de Cuauhtémoc, Lupita Solís, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente mensaje:

"Lamento profundamente y condeno el ataque en contra de la ex presidenta municipal y actual regidora del cabildo Gaby Mejía, en el cual perdió la vida, mientras que la persona que la acompañaba resultó lesionada. Reprobamos cualquier forma de agresión que atente contra la paz, la seguridad y la integridad de las y los ciudadanos. Hago un firme llamado a la Fiscalía General del Estado de Colima para que realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer estos lamentables hechos y llevar a los responsables ante la justicia. Expreso mi más sincera solidaridad con la familia, con la cual mantuve comunicación desde el primer momento, a quienes les hice saber que no están solos en este momento tan difícil".