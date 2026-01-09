Matan a balazos al periodista Carlos Castro, en Veracruz

Poza Rica, Veracruz (MiMorelia.com).- La noche del pasado jueves se registró el asesinato de Carlos Castro, un joven reportero policiaco que laboró en diversos medios locales y dirigía la página de noticias en Facebook "Código Norte Veracruz".

El ataque, de acuerdo a páginas locales, ocurrió al interior del negocio de comida de su familia, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, entre las calles 12 y 14, en la colonia Cazones, en esta localidad.

De acuerdo a lo informado, sujetos armados irrumpieron en el restaurante, identificado como "Tro Gue", y abrieron fuego contra la víctima. Comerciantes de la zona, al escuchar las detonaciones, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Al lugar acudieron paramédicos motorizados; sin embargo, Carlos ya no presentaba signos vitales al momento de su revisión.