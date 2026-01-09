Matan a balazos al periodista Carlos Castro, en Veracruz

Poza Rica, Veracruz (MiMorelia.com).- La noche del pasado jueves se registró el asesinato de Carlos Castro, un joven reportero policiaco que laboró en diversos medios locales y dirigía la página de noticias en Facebook "Código Norte Veracruz".
El ataque, de acuerdo a páginas locales, ocurrió al interior del negocio de comida de su familia, ubicado sobre la avenida 20 de Noviembre, entre las calles 12 y 14, en la colonia Cazones, en esta localidad.
De acuerdo a lo informado, sujetos armados irrumpieron en el restaurante, identificado como "Tro Gue", y abrieron fuego contra la víctima. Comerciantes de la zona, al escuchar las detonaciones, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.
Al lugar acudieron paramédicos motorizados; sin embargo, Carlos ya no presentaba signos vitales al momento de su revisión.
Elementos policiacos acordonaron el área para preservar la escena del crimen, mientras agentes de la Fiscalía General del Estado de Veracruz se hicieron presentes para iniciar las investigaciones correspondientes.
Al respecto, autoridades federales informaron esta mañana en conferencia de que el periodista en 2024 contaba con medidas de protección, mismas que fueron suspendidas tras abandonar el estado y no gestionar su reactivación.
Por su parte, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, dijo que buscarán esclarecer el homicidio.
