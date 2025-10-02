Matan a asaltante que quería robar a automovilista, en CDMX

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre un intento de asalto ocurrido en la calle Versalles, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, que derivó en la muerte de un presunto agresor y la detención de un joven de 16 años.

De acuerdo con lo informado en redes sociales por el titular de la dependencia, Pablo Vázquez Camacho, oficiales de inteligencia realizaban un patrullaje cuando detectaron que dos sujetos intentaban despojar a un conductor de su camioneta.

Uno de los implicados sacó un arma de fuego y apuntó a los policías, quienes repelieron la agresión. En el intercambio, el agresor perdió la vida.

El segundo implicado fue detenido tras una persecución; declaró tener 16 años de edad y será puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.