Mata a su sobrino por no bajar volumen en la música, en Iztapalapa, Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una discusión familiar por el volumen de la música terminó en tragedia en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el joven identificado como Manuel Hernández fue asesinado a balazos por su propio tío.

La información fue dada a conocer a través de la red social X (antes Twitter), donde Jiménez detalló que el tío, identificado como César Avendaño, le pidió al joven que bajara el volumen de la música. Ante la negativa, comenzaron a discutir.