Mata a su sobrino por no bajar volumen en la música, en Iztapalapa, Edomex

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una discusión familiar por el volumen de la música terminó en tragedia en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el joven identificado como Manuel Hernández fue asesinado a balazos por su propio tío.
La información fue dada a conocer a través de la red social X (antes Twitter), donde Jiménez detalló que el tío, identificado como César Avendaño, le pidió al joven que bajara el volumen de la música. Ante la negativa, comenzaron a discutir.
El homicidio ocurrió la noche del sábado en el domicilio de la víctima. El reporte señala que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ya detuvo al presunto responsable, quien fue trasladado al Ministerio Público para continuar con las investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial con más detalles del caso. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de la CDMX confirme los cargos formales contra César Avendaño.
rmr