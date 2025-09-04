Mató a su padre y lo enterró en el patio en 2004; fue capturada 21 años después, en CDMX

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la aprehensión de Reyna 'N', mujer señalada como probable responsable del homicidio de su padre, ocurrido en el año 2004 en la alcaldía Iztacalco.

La detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación (PDI), quienes localizaron a la mujer tras más de dos décadas de búsqueda. Según las indagatorias, Reyna 'N' habría golpeado en repetidas ocasiones a su padre durante una discusión, lo que provocó su fallecimiento.

Lo enterró en el patio y dejó una nota

Después del hecho, la mujer colocó el cuerpo en una bolsa de plástico y lo enterró en el patio de su domicilio. Más tarde, se comunicó por teléfono con sus hermanos para confesar lo sucedido. Al acudir al lugar, los familiares encontraron el cuerpo y, junto a él, una nota en la que Reyna 'N' pedía perdón y solicitaba que no la buscaran.

Desde entonces, la mujer se mantuvo oculta en varios estados del país. Fue hasta este año 2025 que, gracias al trabajo de inteligencia de la Fiscalía capitalina, fue ubicada y detenida.