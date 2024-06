Martha Cristiana renuncia a Miss Universo México; no la dejaron incluir a mujeres trans

"Lo que se maneja en las juntas es: ‘¡Nombre! ¿40 (años de edad)? ¡Viejísima! Olvídalo’. ‘¿Trans? Eso es de dientes para afuera. Eso no va a pasar. No pasará, Martha Cristiana’, palabras textuales, y yo necesito denunciar esto porque ustedes saben que toda mi vida, me haya costado lo que me haya costado, he alzado la voz; y más si se trata de las causas que están cerca de mi corazón, que son la equidad y la inclusión de género. Yo no debo ni puedo formar parte de una organización que se maneja de esa manera y por eso motivo el día de hoy presento mi renuncia ante todos ustedes porque no puedo seguir", agregó.