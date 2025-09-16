Mark Carney se reunirá con Sheinbaum en CDMX; priorizan energía y seguridad

Ciudad de México (MiMorelia.com).- El Primer Ministro de Canadá, Mark Carney, realizará una visita oficial a México del 18 al 19 de septiembre de 2025, con el objetivo de fortalecer la alianza bilateral con el gobierno mexicano, ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante su encuentro en la Ciudad de México, ambos mandatarios buscarán elevar y ampliar la relación Canadá-México, enfocándose en temas clave como seguridad, infraestructura, inversión, energía y comercio.

Este encuentro da continuidad a la relación establecida en el pasado G7 en Kananaskis, así como a las recientes visitas de los ministros Anand y Champagne a México en agosto. La visita oficial, según el comunicado del gobierno canadiense, servirá para reforzar las cadenas de suministro, impulsar industrias sostenibles y generar oportunidades laborales en ambos países.

“Canadá y México tienen una relación sólida, construida durante más de tres décadas de libre comercio. Juntos, crearemos cadenas de suministro más sólidas, nuevas oportunidades para trabajadores y mayor prosperidad para ambos pueblos”, expresó Carney.

Entre los datos destacados de la relación bilateral se menciona que: