Mark Carney, primer ministro de Canadá, llega a México para reunirse con Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya se encuentra en territorio mexicano para iniciar su visita oficial de dos días. Esta mañana fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación del gobierno de México.
En sus redes sociales, Carney confirmó su llegada afirmando: "México es nuestro tercer socio comercial más importante. Aprovecharemos esta oportunidad para elevar esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas".
La visita incluye una reunión de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo este mismo día en Palacio Nacional, además de un encuentro con empresarios de ambos países.
Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también estuvieron presentes para recibir al primer ministro el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, y Roberto Velasco Álvarez, jefe de Unidad para América del Norte.
La agenda de Carney tiene como ejes clave el fortalecimiento de las cadenas de suministro, la atracción de inversiones, la cooperación energética y la preparación conjunta rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
