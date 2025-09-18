Mark Carney, primer ministro de Canadá, llega a México para reunirse con Sheinbaum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya se encuentra en territorio mexicano para iniciar su visita oficial de dos días. Esta mañana fue recibido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) por el canciller Juan Ramón de la Fuente, en representación del gobierno de México.

En sus redes sociales, Carney confirmó su llegada afirmando: "México es nuestro tercer socio comercial más importante. Aprovecharemos esta oportunidad para elevar esta sólida asociación y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas".