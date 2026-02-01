Mario Delgado exige justicia por asesinato de su tía y prima en Colima

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el ataque armado registrado la madrugada de este sábado en la ciudad de Colima, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, expresó su profunda consternación por el asesinato de dos de sus familiares: su tía María Eugenia Delgado y su prima Sheila Amezcua Delgado.
A través de un mensaje publicado en redes sociales, Delgado Carrillo compartió un mensaje personal lleno de tristeza, en el que recordó con afecto a su tía, a quien llamaba de cariño “tía Queña”.
“Durante toda mi infancia mi tía Queña [...] me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla”, escribió.
En su publicación lamentó que ambas mujeres fueran “brutalmente asesinadas en su domicilio”, e hizo un llamado a que se esclarezca el caso y se haga justicia:
“Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. [...] Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD.”
Los hechos se registraron en la colonia Placetas de la capital colimense, donde sujetos armados irrumpieron en el domicilio utilizando mazos y armas de fuego. Las víctimas fueron atacadas dentro de su vivienda, y hasta el momento no se reportan personas detenidas.
BCT