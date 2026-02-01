Mario Delgado exige justicia por asesinato de su tía y prima en Colima

En su publicación lamentó que ambas mujeres fueran “brutalmente asesinadas en su domicilio”, e hizo un llamado a que se esclarezca el caso y se haga justicia:

“Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido. [...] Estamos seguros que se esclarecerá el caso y se hará justicia. QEPD.”

Los hechos se registraron en la colonia Placetas de la capital colimense, donde sujetos armados irrumpieron en el domicilio utilizando mazos y armas de fuego. Las víctimas fueron atacadas dentro de su vivienda, y hasta el momento no se reportan personas detenidas.

BCT